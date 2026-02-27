Roma sarà un mese di Marzo decisivo tra Europa e campionato

A marzo, la Roma affronterà una fase cruciale della sua stagione, con partite decisive sia in campionato che in Europa League. Nel corso del mese, si gioca molto: le sfide determineranno gli esiti delle competizioni e influiranno sulle prospettive future della squadra. Le partite in programma sono fondamentali per gli obiettivi stagionali e si svolgeranno nel breve arco di settimane.

L'urna di Nyon racconta il Bologna agli ottavi di Europa League. Per la Roma sarà un lungo tour de force con 6 partite in 23 giorni Nel prossimo mese si deciderà gran parte della stagione della Roma, sia in campionato che in Europa League. I giallorossi affronteranno infatti sei partite in circa venti giorni: quattro di Serie A e due di Europa League. Di fondamentale importanza le sfide contro la Juventus dell'1 Marzo e la trasferta di Como a metà mese, in mezzo al doppio confronto europeo con il Bologna. In ottica Champions League,...

