La scuola del Milanese in gita in moschea | polemiche

Una scuola secondaria di primo grado di Trezzo sull’Adda ha organizzato una visita scolastica presso una moschea. Si tratta di una scuola del Milanese, l’istituto “Ai nostri caduti”, che ha portato i suoi studenti in visita nel luogo di culto musulmano. La decisione di effettuare questa uscita ha suscitato diverse polemiche tra i genitori e nella comunità locale.

Organizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. Sardone non ci sta: "No all'islamizzazione della scuola" Bambini di una scuola secondaria di primo grado in visita scolastica a una moschea. Succede a Trezzo sull'Adda, all'istituto “Ai nostri caduti”. Le terze classi della scuola si recheranno, il 24 e il 26 marzo, in visita alla moschea di Mezzago (Monza-Brianza). Lo rende noto Silvia Sardone, deputata europea della Lega. Una visita culturale e didattica per conoscere meglio una religione praticata da non poche persone in Italia e in particolare nel... 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Scivola su una lastra di ghiaccio durante la gita sui monti abruzzesi: ricoverata turista milaneseMilano, 24 dicembre 2025 – È ricoverata all’ospedale dell’Aquila una donna di 63 anni, residente nel Milanese, rimasta ferita durante un’escursione... Leggi anche: Infortunio durante la gita scolastica: chi paga i danni? La sentenza del Tribunale distingue tra responsabilità della scuola e del comune proprietario del sito visitato Una raccolta di contenuti su La scuola del Milanese in gita in... Discussioni sull' argomento Dopo Milano e Bologna cercasi un Golinelli anche per le scuole del Sud; Le scuole simbolo della Milano dei milionari; Libano sotto le bombe: suor Maya Beaubi e la scuola del Sacro Cuore tra guerra e speranza; Milano, chiude la scuola primaria delle Canossiane in via Tagliamento. Appello dei genitori alla Diocesi: Noi avvisati solo a iscrizioni per le pubbliche già chiuse. La scuola del Milanese in gita in moschea: polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. Sardone non ci sta: No all'islamizzazione della scuola ... milanotoday.it Pietà per chi vive nell'hinterland milanese Da Segrate a Cologno Monzese, passando per Seveso fino a Cesano Maderno. Comuni che non si possono definire paesi, avendo decine di migliaia di abitanti, e non si possono definire città, in quanto privi di... x.com PIUTTOSTO CHE NIENTE Esiste un proverbio in dialetto milanese che recita "Piutost che nient, l’è mei piutost". È un motto di saggezza popolare, ma non lo vedo bene come strategia comunicativa per un'attività commerciale. In sintesi il messaggio che arriva facebook