A Mezzago non c' è la moschea | il sindaco condanna la gita in paese alla scoperta dell' Islam

A Mezzago, alcuni studenti delle medie sono arrivati in paese per visitare la moschea locale e approfondire la conoscenza dell'Islam. Il sindaco ha condannato questa iniziativa, sottolineando che nel territorio non esiste una moschea e che l’area non è destinata a ospitarne una. La visita ha suscitato reazioni differenti tra i residenti, mentre le autorità locali hanno espresso le proprie posizioni sull’evento.

La vicenda della scuola di Trezzo sull'Adda in trasferta in Brianza alla scoperta della moschea non è piaciuta al primo cittadino di Mezzago che la condanna Studenti delle medie in gita a Mezzago per conoscere la moschea e approfondire la conoscenza dell'Islam e il suo radicamento nel territorio italiano. Ma Massimiliano Rivabeni, sindaco del piccolo comune del Vimercatese, non ci sta: “A Mezzago non esiste alcuna moschea”. Monta la polemica in merito all’iniziativa promossa dall’Istituto comprensivo statale “I nostri caduti” di Trezzo sull’Adda. La scuola ha organizzato un’uscita didattica alla moschea di Mezzago. Un’iniziativa che è salita alla ribalta delle cronache nazionali, con la ferma condanna dell’europarlamentare Silvia Sardone. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati La scuola del Milanese "in gita in moschea": polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. La scuola del Milanese "in gita in moschea" in Brianza: polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. Una raccolta di contenuti su A Mezzago non c'è la moschea il sindaco... Temi più discussi: A Mezzago non c'è la moschea: il sindaco condanna la gita in paese alla scoperta dell'Islam; La scuola del Milanese in gita in moschea: polemiche; Scuola in visita alla moschea, la Lega s’infuria. Ma la preside difende la scelta: Nessuna finalità confessionale; Milano, scolaresche in gita alla moschea. La Lega: Islamizzano la scuola. A Mezzago non c'è la moschea: il sindaco condanna la gita in paese alla scoperta dell'IslamLa vicenda della scuola di Trezzo sull'Adda in trasferta in Brianza alla scoperta della moschea non è piaciuta al primo cittadino di Mezzago che la condanna ... monzatoday.it La scuola del Milanese in gita in moschea in Brianza: polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. Sardone non ci sta: No all'islamizzazione della scuola ... monzatoday.it Venerdì 13 Marzo Dischi Soviet Night | BLOOM Mezzago @santamante_official COLLA The Junction Biglietto in cassa 10€ Prevendite 8,54 su Dice Dischi Soviet Studio - facebook.com facebook