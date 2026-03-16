Caso della famiglia del bosco La Russa annuncia incontro dopo referendum e polemiche politiche

Il presidente del Senato ha annunciato un incontro con i genitori coinvolti nella vicenda della famiglia del bosco, che era stato rinviato dopo il referendum. Ha specificato i tempi e le modalità dell’appuntamento, che si terrà prossimamente. La comunicazione arriva in un momento di polemiche politiche e di discussioni pubbliche sulla questione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla data precisa o ai contenuti dell'incontro.

Roma - Il presidente del Senato chiarisce tempi e modalità dell’incontro con i genitori coinvolti nella vicenda della famiglia del bosco, rinviato dopo il referendum. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che incontrerà i genitori dei bambini coinvolti nella vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” il prossimo 25 marzo, chiarendo definitivamente tempi e modalità dell’appuntamento dopo le polemiche politiche emerse nei giorni scorsi. La conferma è arrivata attraverso un video diffuso sui social, nel quale la seconda carica dello Stato ha spiegato che l’incontro con la famiglia non si terrà questa settimana ma dopo il referendum, come già programmato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caso della famiglia del bosco, La Russa annuncia incontro dopo referendum e polemiche politiche Articoli correlati La Russa vedrà la famiglia nel bosco, ma dopo il referendum: "Stupito dalle polemiche""Sì, confermo che vedrò i genitori della 'famiglia nel bosco', ma non questo mercoledì, bensì il prossimo, il 25 marzo". La Russa, incontro con la famiglia del bosco il 25 marzo: “Con buona pace delle polemiche inutili”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente del Senato conferma la data dopo le polemiche Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caso della Temi più discussi: Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste; Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; A margine del caso dei bambini nel bosco: di chi sono i figli?. Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e protesteLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, il padre: 'Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste' ... tg24.sky.it Famiglia nel bosco, pronta la casa pagata dal Comune che li accoglierà: due camere, bagno, cucina e uno spazio per i giochiI tre bambini del bosco, figli di Nathan e Catherine, al momento restano nella casa famiglia di Vasto. Il Comune di Palmoli ha liquidato 14.396 euro per i mesi di gennaio e ... ilmattino.it **ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF per maggiori ritenute subite in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**: individuazione del *dies a quo* per il calcolo del termine di decadenza di 48 mesi (art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). C - facebook.com facebook RT @CislNazionale: «Il caso di Marghera non deve diventare il simbolo della “modernizzazione” che non ci piace, quella senza responsabilità… x.com