Il 25 marzo, un rappresentante istituzionale incontrerà i genitori dei bambini coinvolti nella vicenda del bosco. La conferma della visita arriva in risposta alle polemiche che si sono succedute, mentre si prepara un confronto diretto con le famiglie interessate. La notizia è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà nel giorno indicato, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell'incontro.

«La notizia la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili». Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un video diffuso dopo le polemiche sull’incontro con la famiglia. Ha poi aggiunto: «Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia. Diversi esponenti della sinistra hanno ritenuto di polemizzare sulla base di una notizia del quotidiano Il Centro che dava con una certa rilevanza l’informazione che avrei incontrato un mercoledì, senza precisare la data». La Russa ha quindi chiarito: «È esattamente vero che ho espresso alla famiglia la mia solidarietà ed è vero che su questo tema sono stato sempre molto moderato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Russa: «Vedrò i genitori della famiglia del bosco il 25 marzo»

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