La Ruota della Fortuna | malore per la campionessa Antonella Elia annuncia il ritorno al GF Vip e Daniele vince tutto

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna, la campionessa Georgina è crollata in studio dopo aver vinto, a causa di un calo di pressione. Antonella Elia ha annunciato il suo ritorno al Grande Fratello Vip. Nel frattempo, Daniele ha conquistato tutte le prove e vinto il jackpot. La situazione ha richiesto l’intervento del personale sanitario per assistere la partecipante.

Emergenza in studio durante la puntata de La Ruota della Fortuna: la campionessa Georgina crolla dopo la vittoria, colpita da un calo di pressione. Gerry Scotti corre ai ripari mentre Antonella Elia annuncia il suo ritorno al GF Vip. Una serata che nessuno si aspettava. La puntata de La Ruota della Fortuna si apre con una notizia che lascia senza fiato: la campionessa in carica, Georgina, ha accusato un malore al termine della puntata precedente. Pressione alle stelle, emozione fuori controllo, soccorsa dallo staff del programma. Gerry Scotti la accoglie in studio con la sua ironia inconfondibile, ma la preoccupazione è reale: “Adesso come stai? Vuoi che ti decretiamo direttamente vincitrice e mandiamo gli altri a casa?” Georgina: la campionessa che ha rischiato di non tornare in studio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - La Ruota della Fortuna: malore per la campionessa, Antonella Elia annuncia il ritorno al GF Vip e Daniele vince tutto Articoli correlati Adriana Volpe al GF Vip su Antonella Elia: “È destabilizzante”, lei replica sui socialL’ingresso di Adriana Volpe nella Casa del Gf Vip riapre il capitolo sulla storica rivalità con Antonella Elia. Antonella Elia spiega perché non ha sposato Delle Piane prima di entrare al GF Vip: ‘Era diventato un fardello’Antonella Elia si racconta prima del Grande Fratello Vip In attesa di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, che prenderà il via su Canale 5 il... Approfondimenti e contenuti su Ruota della Fortuna Temi più discussi: La ruota della fortuna: Giovedì 12 marzo Video; La ruota della fortuna: Matteo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Round Musicale: Zucchero Video; La ruota della fortuna: Martina alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, malore subito dopo la vittoria: Gerry Scotti interviene immediatamenteAttimi di paura a La Ruota della Fortuna: la campionessa Georgina ha un malore dopo la vittoria. L'intervento di Gerry Scotti. donnaglamour.it Paura alla Ruota della Fortuna: malore per la concorrenteIl successo del La Ruota della Fortuna è sotto gli occhi di tutti, Gerry Scotti e Samira Lui hanno saputo ridare vita a un programma storico, collezionando ascolti su ascolti nell’access prime time. notizie.it Chi è Silvia Fumagalli, la farmacista sarda protagonista alla Ruota della Fortuna L’isola rappresentata nel programma televisivo condotto da Gerry Scotti - facebook.com facebook La ruota della fortuna, o meglio della sfortuna. Una ennesima conversione grillina. Il Fatto non percepisce fondi pubblici. O meglio non li ha percepiti finora ma li percepirà perché ora ne ha bisogno. O meglio li percepirà solo se continuerà ad averne bisogno. x.com