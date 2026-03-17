I residenti di via Belfiore si sono rivolti alle autorità lamentando lo stato di degrado della strada, che presenta numerose buche, crepe e fratture. Il passaggio di autobus e mezzi pesanti provoca vibrazioni forti, tanto da far tremare le case e causare danni visibili agli edifici. La situazione è ormai al centro di numerose proteste da parte della comunità locale.

La strada è completamente dissestata, piena di buche, crepe e ‘tagli’, al punto che il passaggio di autobus e camion produce vibrazioni simili a onde sismiche, le case tremano tutte e in alcune sono comparse anche delle crepe. È il quadro descritto dagli abitanti di via Belfiore, nel quartiere San Biagio in zona Vicoli, che da anni segnalano una situazione ora diventata, assicurano, insostenibile. "Le vibrazioni al passaggio dei mezzi pesanti – spiega Sebastiano Conte, che vive e ‘cura’ metà della via – si sentono anche nelle strade confinanti con la nostra, come ad esempio via Lombardia. In particolare al passaggio degli autobus, dei mezzi di Hera e anche dei camion che trasportano i detriti dei cantieri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rabbia dei residenti: "Via Belfiore: buche e vibrazioni. Basta con bus e mezzi pesanti"

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