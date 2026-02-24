La strada di Como con buche profonde e tombini dissestati | la segnalazione dei residenti

Le strade di Como sono diventate pericolose a causa di buche profonde, asfalto rotto e tombini sconnessi. La causa principale è il maltempo che ha deteriorato la superficie stradale e rallentato i lavori di riparazione. I residenti segnalano spesso i rischi quotidiani, ma ancora nessun intervento risolutivo. La situazione mette a rischio automobilisti e pedoni che devono fare attenzione ogni volta che percorrono queste vie.

Asfalto rovinato, buche profonde e tombini abbassati rispetto alla carreggiata: un cittadino segnala le condizioni della strada in via Milano bassa e invia alcune foto che mostrano diversi punti critici Una delle strade più trafficate di Como che presenta un manto stradale a tratti davvero pericoloso: parliamo di buche anche profonde, asfalto spaccato e tombini dissestati. Una situazione che non è sfuggita ai cittadini, che hanno deciso di segnalarla con un report di foto scattate lungo via Milano bassa. “Prima della segnaletica in via Milano bassa chiuderei alcune buche e sistemerei i tombini, giusto per una informazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

