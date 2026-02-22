Bilotti M5S | La sicurezza non nasce dalla guerra ma da diritti umani e stabilità sociale

Bilotti, membro del Movimento 5 Stelle, afferma che la sicurezza si costruisce sui diritti umani e sulla stabilità sociale, non attraverso conflitti. La sua dichiarazione deriva dall’aumento delle tensioni sociali e delle violenze nelle città italiane. Secondo lui, promuovere l’uguaglianza e il rispetto può prevenire situazioni di insicurezza. Bilotti sottolinea che i diritti devono essere garantiti a tutti senza eccezioni. La discussione si concentra sulle politiche di inclusione e tutela dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Non c’è sicurezza nella disumanità. I diritti o sono universali o non sono diritti. La sicurezza o è per tutti o sarà la guerra di tutti contro tutti”. A dirlo è la senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, componente della delegazione parlamentare italiana all’Assemblea dell’Osce, che è intervenuta all’Assemblea dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce). “ Oggi, stiamo costruendo un mondo dove la sicurezza di pochi si regge sull’insicurezza di molti”, sottolinea la senatrice, scandendo che “la risposta non possono essere la guerra, né gli investimenti miliardari nell’industria bellica “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Presidente Commissione Diritti Umani celebra la Giornata internazionale dei diritti umani con la Pigotta dell’UNICEFIn occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, la Presidente della Commissione Diritti Umani Stefania Pucciarelli ha promosso un evento speciale a Roma, centrato sulla solidarietà e i diritti dell'infanzia.

Messina: nasce Comitato per i prigionieri palestinesi, focus su Barghouti e diritti umani nelle carceri israeliane.Messina si appresta a creare un Comitato civico dedicato alla liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Violenza sulle donne, Bilotti (M5S): Sul consenso basta propaganda; Violenza donne, Bilotti (M5S): Sul consenso basta propaganda; Violenza sulle donne, Bilotti (M5S): 'Sul consenso basta propaganda'.

La proposta di Bilotti (M5S) contro i femminicidi: Avvisiamo sempre la donna quando l’indagato si spostaL'educazione affettiva e sessuale obbligatoria nelle scuole, una nuova aggravante per punire l'eccesso di violenza nei femminicidi, notifiche immediate alle vittime in caso di spostamenti degli ... fanpage.it

Violenza donne, Bilotti (M5S): Sul consenso basta propagandaStampa«Quando la politica vuole risolvere un problema, dialoga. Quando non vuole farlo ma è banalmente interessata alla propaganda e al ritorno elettorale, polarizza». È la premessa con cui la senatri ... salernonotizie.it

Bilotti guida l’Italia nel Bob a 4: settimi dopo la prima manche a Cortina. Tra poco la seconda manche leggi l'articolo : https://risveglioduemila.it/2026/02/bilotti-guida-litalia-nel-bob-a-4-settimi-dopo-la-prima-manche-a-cortina/ - facebook.com facebook