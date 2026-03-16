Valentina Merli da Bologna al palco di Los Angeles per l’Oscar | chi è

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Valentina Merli, originaria di Bologna, è salita sul palco per ricevere un premio. La notte degli Oscar ha visto il riconoscimento di un talento italiano, che ha conquistato il pubblico internazionale. La sua partecipazione a questo evento rappresenta un momento di grande visibilità per il cinema italiano. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti appassionati di cinema in tutto il mondo.

(Adnkronos) – Nella notte più importante per il cinema mondiale, quella degli Oscar 2026, un pezzo d'Italia ha trionfato. La produttrice bolognese Valentina Merli è salita sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per ritirare l'Oscar per il Miglior Cortometraggio Live Action, vinto dal suo film 'Two People Exchanging Saliva' (premiato ex aequo . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Valentina Merli, chi è l'unica italiana vincitrice agli Oscar 2026Nella magica notte degli Oscar non è mancata l'Italia, che è stata rappresentata da Valentina Merli. Valentina Merli in corsa per l’Oscar: chi è la produttrice bolognese di ‘Two People Exchanging Saliva’Bologna, 22 gennaio – Tutti con le dita incrociate per ‘Playing god’ dei bolognesi Matteo Burani e Arianna Gheller (Studio Croma), ma alla fine il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Valentina Merli Discussioni sull' argomento Valentina Merli, Il nostro pese sostenga di più la cultura; Trionfo bolognese a Los Angeles: Valentina Merli conquista l’Oscar. Chi è Valentina Merli, la bolognese unica vincitrice italiana agli Oscar 2026La produttrice che ha conquistato il premio come miglior corto live action per ‘Two People Exchanging Saliva vive in Francia ma è nata e ha studiato sotto le Due Torri. Bologna? Una città che nutre. ilrestodelcarlino.it Valentina Merli, da Bologna al palco di Los Angeles per l'Oscar: chi èUnica candidata italiana dell'edizione 2026 ha ritirato la statuetta per il Miglior Cortometraggio Live Action, vinto dal suo film 'Two People Exchanging Saliva' ... adnkronos.com Valentina Merli è l'unica italiana premiata nella notte degli Oscar: da anni vive in Francia dove, dice, "ti senti più ascoltato". - facebook.com facebook Valentina Merli, la bolognese che ha vinto un Oscar: “Mi dispiace che l’Italia sia assente” x.com