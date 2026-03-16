Valentina Merli, attrice di Bologna, ha vinto un premio Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles. La sua presenza sul palco e il riconoscimento ricevuto rappresentano un momento importante per il cinema italiano. La vittoria si inserisce in una tradizione di successi italiani nel settore cinematografico. La cerimonia ha visto protagonista anche un legame tra il premio e il nostro paese.

C’è un filo tricolore che lega indissolubilmente il Dolby Theatre di Los Angeles alla storia del cinema di casa nostra. È un filo fatto di visione, coraggio e di quella capacità tutta italiana di saper guardare oltre l’orizzonte mettendo al servizio di arte e industria di celluloide talento e blasone conquistato sul campo. Pertanto, quando la notte scorsa nella 98esima edizione degli Academy Awards, il nome di Valentina Merli è risuonato nel tempio del cinema mondiale, a riecheggiare al di là delle due sponde dell’oceano non è stata solo la vittoria di una singola produttrice. Ma l’ennesima conferma che il “tocco” made in Italy colpisce sempre nel segno, e resta l’ingrediente segreto della “grande bellezza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ancora una volta l’Oscar parla italiano: chi è Valentina Merli, da Bologna al palco di Los Angeles vincendo la statuetta

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