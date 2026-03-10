Tornano le Giornate Fai di Primavera | in Abruzzo 33 luoghi aperti tra palazzi storici e siti culturali

Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolgono le Giornate Fai di Primavera in tutta Italia. In Abruzzo, 33 luoghi sono aperti al pubblico, tra palazzi storici e siti culturali. L’evento è organizzato dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano e mira a promuovere la scoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale. Le visite sono aperte a chi desidera conoscere meglio queste testimonianze.

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, il grande evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano promosso dal Fai – Fondo per l'Ambiente Italiano. L'edizione 2026, la trentaquattresima, offrirà in tutta Italia l'opportunità di visitare 780 luoghi in 400 città, molti dei quali solitamente chiusi al pubblico. In Abruzzo saranno 33 i siti visitabili in 11 borghi e città, grazie all'impegno delle delegazioni territoriali e dei volontari Fai. L'iniziativa è stata presentata all'Aquila alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del presidente regionale Fai Abruzzo e Molise Roberto Di Monte.

