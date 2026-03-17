La presa della Pastiglia riguarda un episodio politico di rilievo che ha coinvolto i centristi, ormai considerati inesistenti, al centro di una crisi evidente. La sconfitta di Macron alle elezioni amministrative francesi ha confermato questa percezione, confermando il declino del loro ruolo nel panorama politico. La vicenda ha attirato l’attenzione sui cambiamenti nelle forze politiche di centro.

Che i centristi non esistessero più è cosa nota, non serviva che ce lo dicesse la Francia con la débâcle di Macron alle amministrative. Talmente ammosciato, il presidente, che gli consiglio la presa della Pastiglia. Per farsi passare ovviamente il mal di testa che Marine Le Pen gli ha fatto venire. D'altra parte anche in Italia chi sostiene che la Democrazia Cristiana fosse un partito moderato significa che non ci ha mai avuto a che fare per davvero. Quella era gente con due «cosi» così che faceva finta che tutto si decideva per alzata di mano. E oggi Calenda e Renzi, che piacciono sia a destra che a sinistra per certe posizioni di buonsenso, faticano nei sondaggi proprio per questo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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