Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano in una delle semifinali più attese degli Australian Open 2026. Nel primo set, Sinner conquista il vantaggio con un 6-3, ma Djokovic non ci sta e risponde con forza nel secondo, portandosi sullo stesso punteggio. La partita resta aperta e i tifosi sono in attesa di vedere come evolverà il resto del match.

Jannik Sinner e Novak Djokovic stanno dando vita a un’infuocata semifinale degli Australian Open 2026: il tennista italiano si è imposto nel primo set (6-3), ma il serbo ha replicato di forza nella seconda frazione con il medesimo punteggio. Il terzo parziale viene giocato colpo su colpo e si superano le due ore di autentica battaglia sul cemento di Melbourne, i due avversari scambiano on serve e si è arrivati sul 4-3 in favore del fuoriclasse altoatesino dopo un ace. Alle ore 13.28, un paio di ore dopo l’inizio dell’incontro, Novak Djokovic ha chiesto delle pastiglie per lo stomaco e ne ha ingerite un paio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Djokovic prende una pastiglia contro Sinner: di cosa si tratta

Approfondimenti su Australian Open2026

Marocchino ha espresso una soddisfazione parziale riguardo alle recenti vittorie contro Bologna e Roma, sottolineando l'importanza dell'identità tattica offerta da Luciano Spalletti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

DJOKOVIC SI SCUSA PER LA BREVE DURATA DEL MATCH E INCOLPA SINNER È COLPA SUA È TROPPO FORTE

Ultime notizie su Australian Open2026

Argomenti discussi: Australian Open: Jovic batte Paolini e centra i suoi primi ottavi Slam.

Botta e risposta tra Novak Djokovic e Mats Wilander: il campione serbo non la prende bene - facebook.com facebook

Djokovic se la prende con il giudice di sedia per non averlo avvisato sul warning in arrivo #Tennis #Djokovic #AusOpen #AO2026 x.com