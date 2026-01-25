Iva Zanicchi la pastiglia magica a Domenica In | Ora posso cantare

Iva Zanicchi, ospite a Domenica In, ha condiviso il suo ritorno alla musica grazie a una semplice pastiglia. La cantante, nota per le sue numerose partecipazioni a Sanremo, ha raccontato come questa novità le abbia restituito la voglia di cantare, rievocando le sue esperienze e successi nel mondo della musica italiana. Un momento di riflessione e ripartenza per una delle voci più riconoscibili del panorama musicale nazionale.

(Adnkronos) – Iva Zanicchi salvata da una pastiglia 'magica'. La cantante è stata ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Domenica In dove ha ripercorso le sue 11 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui 3 vinte. Nel 1967, 1969 e 1974 con rispettivamente 'Non pensare a me', 'Zingara' e 'Ciao cara come stai'. Prima di esibirsi dal vivo con i suoi successi storici, Zanicchi ha voluto ringraziare pubblicamente Mauzio Vandelli, presente in studio: "Grazie, perché io ero un po' afona, Vandelli mi ha dato una pastiglia che funziona davvero, vi giuro prendetela immediatamente se siete afoni", ha spiegato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

