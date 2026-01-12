Nonostante le buone prestazioni di Ravaglia la squadra prende gol da dodici partite di fila Skorupski il rientro è imminente
Dopo dodici partite consecutive senza subire gol, la squadra continua a segnare anche con Ravaglia, che si è dimostrato affidabile tra i pali. A breve, si attende il ritorno di Skorupski, assente da due mesi a causa di un infortunio. Nel frattempo, Ravaglia ha mantenuto alta la concentrazione, offrendo prestazioni di livello e contribuendo alla solidità difensiva.
A due mesi di distanza dall’infortunio, si avvicina il rientro di Lukasz Skorupski. Federico Ravaglia non lo ha fatto rimpiangere, è stato protagonista e autore di parate importanti nell’ultimo periodo. Di più: eroe in semifinale di Supercoppa con l’Inter, decisivo ai calci di rigore, decisivo spesso e volentieri anche nelle ultime uscite, seppure ‘solo’ per limitare i danni. Perchè un problema c’è ed è evidenziato dai numeri, che non possono raccontare tutto ma qualcosa lo evidenziano: con la trasferta di Como, fanno 12 gare consecutive con gol al passivo da parte del Bologna, che ha chiuso l’utima sfida senza reti al passivo a Udine, il 22 novembre, guarda caso nel giorno in cui la formazione di Vincenzo Italiano ha agguantato l’ultimo successo in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
