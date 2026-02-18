Le strade degli antifa violenti portano a Roma

Raphaël Arnault, noto per aver aggredito manifestanti in passato, è stato inserito nella lista S, che raccoglie estremisti e jihadisti. La sua presenza in questa lista si collega a episodi di violenza durante proteste recenti, che hanno portato le forze dell’ordine a monitorare attentamente i suoi spostamenti. Arnault, ora deputato per Mélenchon, ha un passato da picchiatore e frequenta ambienti di estrema destra. Le sue azioni violente sono state documentate in diverse occasioni e contribuiscono a rafforzare le preoccupazioni sulla radicalizzazione di alcuni gruppi.

C'è un possibile filo rosso che lega la violenza antifascista che insanguina le strade in Italia e Francia. E ora dal Parlamento si chiede al Viminale di approfondire la questione. Il linciaggio che ha portato alla morte del giovane militante identitario Quentin Deranque, a Lione, sta inducendo sempre più osservatori a interrogarsi sulla presenza di una possibile rete internazionale di picchiatori rossi, che potrebbe aver colpito anche in Italia. Per l'omicidio di Quentin ieri la polizia francese ha fermato sei persone tra cui un assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (Lfi) Raphaël Arnault.