Che fine farà la pista da bob di Cortina?

La pista da bob di Cortina torna al centro delle polemiche. Dopo anni di discussioni e dubbi, si cerca ancora una soluzione definitiva sulla sua sorte. La struttura, che ha diviso opinioni tra chi la vorrebbe mantenere come patrimonio sportivo e chi chiede di smantellarla, resta un punto caldo tra amministratori e residenti. La decisione definitiva non è ancora arrivata, ma la questione rimane aperta e pronta a riaccendersi.

Dal giorno della nascita del suo progetto, la pista da bob di Cortina ha suscitato diverse polemiche. Il destino delle precedenti non lascia ben sperare, sia per i costi che per l'impatto ambientale.

