Quattro anni di guerra in Ucraina e nessuna pace in vista | Kiev resiste Mosca bombarda ma la diplomazia è congelata

La guerra in Ucraina è iniziata quattro anni fa, quando la Russia ha avviato un’operazione militare che ha portato a una vasta invasione. La causa risiede nell’escalation del conflitto, già alimentato da otto anni di tensioni nel Donbass e dalla conquista della Crimea. Kiev si difende con fermezza, mentre Mosca intensifica i bombardamenti, ma le trattative diplomatiche sono ferme da tempo. La situazione rimane tesa e senza segnali di tregua imminente.

Alle prime luci del 24 febbraio 2022, esattamente quattro anni fa, la Russia lanciava la sua “operazione speciale” contro l’Ucraina, che da allora ha determinato l’invasione su larga scala del Paese dopo otto anni di guerra in Donbass e l’annessione della Crimea. Molti, prima del conflitto, non credevano che sarebbe scoppiato, poi però è successo davvero. Avrebbe dovuto concludersi in poche settimane, con una schiacciante vittoria russa e la caduta e magari la fuga del governo del presidente Volodymyr Zelensky, oggi invece il conflitto entra nel suo quinto anno e, malgrado le ulteriori annessioni territoriali, il leader del Cremlino Vladimir Putin non ha ottenuto quello che cercava — almeno non ancora. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ucraina, Mosca propone amministrazione Onu a Kiev per la pace. Zelensky: “Putin è schiavo della guerra”Il viceministro russo degli Esteri, Mikhail Galuzin, ha annunciato che Mosca propone di affidare un’amministrazione temporanea delle Nazioni Unite a Kiev, per cercare di riportare la pace nel paese.

Ucraina devastata e Russia stanca, ma dopo quattro anni di guerra la pace è ancora lontana: cosa succederàL’invasione russa in Ucraina ha causato devastazioni e stanchezza tra le forze coinvolte.

Live #543 Guerra Russo-Ucraina - Oreshnik - Budanov - aggiornamento della situazione del fronte -

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Quattro lezioni dai quattro anni di guerra russo-ucraina; Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e Mosca; Ucraina, a quattro anni dall'inizio della guerra un bilancio drammatico dei morti; Quattro anni di guerra in Ucraina hanno causato un numero enorme di vittime.

Ucraina, 4 anni di guerra. Stasera veglia con il cardinal Zuppi a Santa Maria in TrastevereLa Comunità di Sant'Egidio traccia un bilancio dell'impegno umanitario fin dai primi giorni dopo l'invasione russa. E ribadisce la necessità di continuare ad investire sull'aiuto alla popolazione ... rainews.it

Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflittoSono trascorsi quattro anni dalle fatidiche prime ore del 24 febbraio 2022, quando il leader del Cremlino, Vladimir Putin, annunciò l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Una stima del Center for S ... tg24.sky.it

A quattro anni dall’invasione russa in #Ucraina si continua a vivere tra distruzione, paura e resistenza. Ancora senza risultato i tentativi di mediazione, mentre l’Europa mostra le sue fragilità. Un anniversario che chiede alla comunità internazionale di tornare a - facebook.com facebook

Quattro anni di guerra, morte e distruzione, ogni giorno che passa è un giorno di troppo. Oggi più che mai è necessario uno sforzo diplomatico da parte di tutti, nessuno escluso, per seguire il percorso tracciato dal Santo Padre e dagli Usa e arrivare finalmente x.com