Da Bologna al CERN di Ginevra, 20 docenti italiani hanno partecipato a un percorso formativo dedicato alla scienza e all’innovazione. Questo viaggio ha permesso loro di approfondire le più recenti scoperte e metodologie nel campo della ricerca scientifica, offrendo un’esperienza educativa di alto livello. La visita rappresenta un’occasione importante di confronto e crescita professionale per gli insegnanti coinvolti.

Gli insegnanti sono partiti da Opificio Golinelli giovedì, per partecipare gratuitamente al progetto “CERN: dalla ricerca alla didattica”, reso possibile da un accordo di collaborazione tra Fondazione Golinelli, CERN e CERN & Society Foundation. Il progetto è dedicato all’aggiornamento della didattica delle scienze e della fisica contemporanea e alla creazione di una comunità di pratica tra insegnanti sperimentatori. 20 docenti provenienti da tutta Italia concludono oggi il loro viaggio formativo al CERN, uno dei centri di ricerca scientifica più avanzati al mondo. Gli insegnanti sono partiti da Opificio Golinelli giovedì, per partecipare gratuitamente al progetto “CERN: dalla ricerca alla didattica”, reso possibile da un accordo di collaborazione tra Fondazione Golinelli, CERN e CERN & Society Foundation.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: “Onde”: ad Agrigento un viaggio tra scienza, arte e benessere legati al mare

Leggi anche: Ricerca, Tonelli (Cern): “Puntare sull’innovazione dando spazio ai giovani”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: DA BOLOGNA AL CERN DI GINEVRA: 20 DOCENTI IN VIAGGIO TRA SCIENZA E INNOVAZIONE; Svelata l’origine delle misteriose vagabonde blu: nascono dall’evoluzione di sistemi stellari binari; Ricerca e cambiamenti climatici: Lanciano ospita Paola Catapano del Cern; Raffaele De Benedictis vince Tali e Quali e vola in finale su Rai 1.

Da Bologna al Cern di Ginevra: 20 docenti in viaggio tra scienza e innovazioneGli insegnanti sono partiti da Opificio Golinelli giovedì, per partecipare gratuitamente al progetto CERN: dalla ricerca alla didattica, reso possibile da un accordo di collaborazione tra Fondazione ... bolognatoday.it

IdeaSquare - the innovation space at CERN - facebook.com facebook