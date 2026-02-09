Antonino Zichichi, scienziato e grande divulgatore, ha passato la vita a parlare di temi che uniscono scienza, religione ed etica. Da giovane, al Cern di Ginevra, scoprì il deutone, un risultato che gli aprì molte porte. Era una figura controversa, ma sempre diretto nelle sue posizioni. Conosciuto anche come fondatore del centro Majorana di Erice, ha spinto il dibattito su argomenti spesso considerati scomodi. La sua figura ha lasciato un segno profondo nel mondo scientifico e nel pubblico italiano.

E ra un uomo di scienza ma anche fede Antonino Zichichi, e nella sua lunga vita si è occupato spesso dei temi che intrecciano religione, etica e società. Anche personaggio tv, è stato corteggiato dalla politica e si è trovato più di una volta al centro di polemiche e incidenti diplomatici. Scienziato di fama mondiale, ricercatore del Cern e scopritore dell’antideutone, si è spento oggi all’età di 97 anni. Nobel per la Fisica a Hopfield e Hinton per il loro lavoro sull’IA X Leggi anche › Scienza e pace: riparte la scuola di Antonino Zichichi Morto lo scienziato Antonino Zichichi, fisico delle particelle siciliano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Trapanese, fondatore del centro Majorana di Erice, al Cern di Ginevra scoprì il deutone. Grande e controverso divulgatore era noto anche per le sue prese di posizione al confine tra scienza, etica e società

Approfondimenti su Majorana Cern

Da Bologna al CERN di Ginevra, 20 docenti italiani hanno partecipato a un percorso formativo dedicato alla scienza e all’innovazione.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Majorana Cern

La morte di Antonino Zichichi: il cordgolio della politica e delle istituzioniLa morte dello scienziato trapanese Antonino Zichichi sta suscitando un’ondata di cordoglio nel mondo della politica ... tp24.it

DDL caregiver familiare, Luca Trapanese denuncia un sostegno insufficiente alle famiglieLuca Trapanese, attivista, fondatore dell’associazione Mamma per sempre e assessore al Welfare del Comune di Napoli, ha pubblicato un post su Facebook in cui esprime le sue critiche al Ddl Locatelli ... ilmattino.it

Parrocchia Santa Lucia Castelvetrano. . I ringraziamenti di Fra Volantino Verde fondatore della comunità dei piccoli frati e piccole suore di Gesù e Maria. facebook