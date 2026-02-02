La notte dei Grammy 2026 si è conclusa a Los Angeles, lasciando un segno indelebile nella musica globale. Artisti di fama mondiale hanno portato a casa premi storici, mentre momenti emozionanti hanno fatto vibrare il pubblico presente e quello davanti agli schermi di tutto il mondo. La serata ha visto anche alcune sorprese, con performance e riconoscimenti che resteranno impressi nel ricordo degli appassionati.

Il 2 febbraio 2026, nel cuore di Los Angeles, si è chiusa una notte che entrerà nella storia della musica internazionale. Il palco del Crypto.com Arena ha ospitato la cerimonia dei Grammy Awards 2026, evento che ha segnato un momento di svolta per la rappresentanza musicale globale. Tra i momenti più significativi, il riconoscimento del portoricano Bad Bunny come vincitore del premio per la migliore interpretazione musicale globale, con il brano *EoO*. È la prima volta nella storia che un artista latinoamericano si aggiudica questa categoria, che ha visto confrontarsi opere di alto livello provenienti da diversi continenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premi Grammy 2026: le vittorie che hanno segnato la musica globale e i momenti che non dimenticheremo

Approfondimenti su Grammy 2026

Questa sera a Los Angeles si tiene la 68esima edizione dei Grammy, i premi più importanti della musica.

