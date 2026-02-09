Musica e protesta | Mojo classifica i 50 inni che hanno segnato la storia della lotta sociale e civile

La musica si prende la scena delle proteste sociali. Dopo gli scontri di Minneapolis, molti artisti hanno scritto canzoni che parlano di lotta e resistenza. Mojo ha appena pubblicato la classifica dei 50 inni più significativi della storia della protesta. Sono pezzi che hanno fatto da colonna sonora a momenti importanti di cambiamento. La musica, ancora una volta, si dimostra strumento potente per esprimere rabbia e speranza.

La recente ondata di proteste scatenata da episodi di violenza, in particolare quelli avvenuti a Minneapolis, ha trovato una potente eco nel mondo della musica. L'inedito brano di Bruce Springsteen, "Streets of Minneapolis", è un esempio lampante di come gli artisti possano reagire a eventi traumatici, mentre la rivista britannica Mojo ha ripercorso la storia della musica di protesta, stilando una classifica delle 50 canzoni più significative di sempre. La pubblicazione di questa lista da parte di Mojo giunge in un momento storico particolarmente sensibile, segnato da tensioni sociali e politiche a livello globale.

