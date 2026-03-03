Professione musa Audrey e Givenchy Donatella e Versace Betty e Saint Laurent e non solo | le accoppiate stilista-ispiratrice più celebri della storia della moda

La moda si costruisce spesso attorno a un rapporto tra uno stilista e una musa che lo ispira. Tra le coppie più note ci sono Audrey Hepburn con Givenchy, Donatella Versace con il brand di famiglia e Betty Catroux con Saint Laurent. Queste collaborazioni hanno dato vita a creazioni che hanno segnato la storia della moda, rendendo le collezioni indimenticabili e riconoscibili.

A volte è un’amica fidata, quella che passa in atelier senza appuntamento e dice la cosa giusta al momento giusto. A volte è una cliente fedelissima, in altri casi è addirittura una parente, una sorella per esempio. In ogni caso, quando scatta la scintilla, succede qualcosa di interessante: il dialogo tra stilista e musa comincia a definire uno stile se non perfino un’epoca. Così capita che, anche dopo decenni, certi nomi restino incollati nella memoria collettiva come se fossero un unico titolo: stilista e musa, due metà della stessa visione. E adesso entriamo nel vivo: vediamo, in ordine più o meno cronologico, le accoppiate che più hanno fatto la storia della moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

