Il gruppo folk Città di Agrigento compie 50 anni | l' omaggio al teatro Pirandello

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquant’anni di musica, tradizione e cultura popolare. Il gruppo folkloristico “Città di Agrigento” celebra il suo importante anniversario con una serata-evento dal forte valore simbolico e culturale in programma lunedì 29 dicembre alle 20.30 al teatro Pirandello.Non si tratta solo di un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

