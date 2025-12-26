Il gruppo folk Città di Agrigento compie 50 anni | l' omaggio al teatro Pirandello

Cinquant’anni di musica, tradizione e cultura popolare. Il gruppo folkloristico “Città di Agrigento” celebra il suo importante anniversario con una serata-evento dal forte valore simbolico e culturale in programma lunedì 29 dicembre alle 20.30 al teatro Pirandello.Non si tratta solo di un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

