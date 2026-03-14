milano torino la classica del ciclismo compie 150 anni e celebra a paderno dugnano il primo vincitore

La Milano-Torino di ciclismo festeggia 150 anni e a Paderno Dugnano si ricorda il primo vincitore, Magrettti. La corsa, tra le più antiche del panorama ciclistico, ha radici profonde nella città. Per l’occasione, sono stati organizzati eventi per celebrare questa ricorrenza. La gara, da sempre, attraversa diverse località prima di arrivare a Torino. La storica vittoria di Magrettti rappresenta un momento chiave di questa lunga tradizione.

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