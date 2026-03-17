In un racconto che mescola emozioni e realtà, si narra di una donna che si sente parte di un mondo fatto di sogni e sacrifici, rappresentato dal cinema e dalla vita quotidiana. La protagonista si confronta con un episodio in cui una statuetta le avrebbe dovuto essere assegnata, sottolineando un senso di ingiustizia e desiderio di riconoscimento. La storia evidenzia il legame tra passioni personali e momenti di verità.

Quella statuetta era sua di diritto, doveva essere sua. E non soltanto perché aveva già vinto tutti i maggiori premi della stagione, Golden Globe, BAFTA, Critics Choice e Actor Awards, ma soprattutto perché la sua Agnes Hathaway, la moglie di William Shakespeare, in “Hamnet” di Chloé Zhao è uno di quei personaggi viscerali, emozionanti e dolenti che ti si incollano addosso e ti attraversano. Fin dalle prime immagini del film quando la si vede nuda e selvaggia contorcersi di dolore per mettere al mondo il primo figlio in mezzo a un bosco, si intuisce che quello di Agnes non è solo un personaggio storico ma quasi un archetipo di sentimenti primitivi che culmineranno con il dolore lacerante per la morte del figlio e con l’unico modo per sopravviverne, sublimandolo attraverso l’arte con la creazione dell’Amleto”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - "La mia dedica allo splendido caos del cuore delle mamme": Jessie e l'incredibile coincidenza tra cinema e vita

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