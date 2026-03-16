Jessie Buckley ha vinto il suo primo Oscar nel 2026, grazie alla sua interpretazione in Hamnet nel ruolo di Agnes, la moglie di William Shakespeare. L’attrice, nota per aver già ricevuto numerosi premi, ha dedicato il riconoscimento a quello che ha definito il “caos che è il cuore di una madre”. La cerimonia si è svolta senza altri dettagli sui protagonisti o sul contesto.

L’intensa Jessie Buckley – che aveva già conquistato ogni premio possibile – ha vinto il suo primo Oscar grazie alla sua commovente interpretazione in Hamnet per il ruolo di Agnes, moglie di William Shakespeare, nel film diretto da Chloé Zhao. Buckley, irlandese, aveva già dominato la stagione dei premi prima della cerimonia di domenica, vincendo nella sua categoria ai Critics Choice Awards, ai Golden Globes, ai BAFTA e agli Actor Awards. Hamnet, adattamento dell’omonimo romanzo del 2020, aveva ottenuto otto candidature agli Oscar e Buckley era considerata la favorita per la statuetta come miglior attrice. Buckley è scoppiata a ridere prima di iniziare il suo discorso, dicendo: “È davvero qualcosa di incredibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dedico questo premio allo splendido caos che è il cuore di una madre”, il trionfo di Jessie Buckley agli Oscar 2026

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