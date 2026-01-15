Greta Spreafico scomparsa da 3 anni la famiglia si oppone all'archiviazione | Vogliamo risposte
Dopo tre anni dalla scomparsa di Greta Spreafico, la famiglia si oppone all’archiviazione delle indagini, chiedendo ancora risposte. La cantante di Erba (Como) scomparve senza tracce, e ora la famiglia desidera che le indagini continuino per chiarire la vicenda. La richiesta di opposizione evidenzia il desiderio di fare luce su un caso ancora irrisolto.
La famiglia di Greta Spreafico si è opposta alla richiesta di archiviazione delle indagini sulla scomparsa della cantante di Erba (Como). L'udienza è prevista per il 17 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
