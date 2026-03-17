Greta Spreafico, madre di una rocker scomparsa nel 2022, è stata intervistata ai microfoni di Storie Italiane. Ha dichiarato che sua figlia non si sarebbe mai fatta del male e ha raccontato di non piangere mai, ma di pensare a Greta quando si trova da sola di notte. La donna ha espresso il suo stato d’animo senza fare supposizioni o commenti su cause o motivazioni.

La mamma della rocker di Erba, scomparsa nel 2022: “Io non piango mai, ma il mio pensiero va a Greta quando sono da sola la notte. Lo dico a tutti, anche ai carabinieri: non si sarebbe mai fatta del male, era una paurosa. Se le hanno fatto del male, era qualcuno che aveva un interesse”, ha aggiunto (la puntata è visibile su raiplay.it). In un tempo che sembra aver trasformato l’idea di comunità in una parola logora, parlare di bene comune è quasi un atto di. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Greta Spreafico, la mamma ai microfoni di Storie Italiane: "Non si sarebbe mai fatta del male"

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