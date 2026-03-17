La luce in fondo al tunnel del miele Produzione e vendita lieve ripresa

Il settore apistico italiano mostra segni di ripresa, secondo il secondo report annuale 2025 dell’Osservatorio Nazionale Miele, diretto da Giancarlo Naldi. La produzione e la vendita di miele hanno registrato una lieve crescita, come evidenziato nello studio. L’analisi si basa sui dati raccolti dall’osservatorio, che ha sede nell’edificio dell’ex Pretura, con affaccio su piazza XX Settembre.

Arrivano segnali di resilienza dal settore apistico italiano. Lo certifica il secondo report annuale 2025 redatto dall’Osservatorio Nazionale Miele, diretto da Giancarlo Naldi, che ha la sua storica sede nell’edificio dell’ex Pretura con affaccio su piazza XX Settembre. La produzione nazionale, ed è questa la notizia decisamente più confortante, ha invertito la rotta dopo un biennio critico, attestandosi su una stima di 30.992 tonnellate, un dato che, pur segnando un recupero, deve fare i conti con un ecosistema produttivo sempre più frammentato e fragile. Il report è stato redatto incrociando dati giunti da oltre 400 aziende apistiche distribuite in 93 province, con il coinvolgimento di 700 apicultori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La luce in fondo al tunnel del miele. Produzione e vendita, lieve ripresa Articoli correlati "Una prima luce in fondo al tunnel recessivo": segnali di stabilizzazione del comparto calzaturiero"I dati del terzo trimestre (-0,9% il fatturato sull’analogo periodo 2024) indicano una riduzione della caduta e una prima luce in fondo al tunnel... Formolo, la luce in fondo al tunnel: torna a metà aprile in SpagnaDavide Formolo è ancora l’ultimo italiano ad essere salito sul podio delle Strade Bianche (2° nel 2020, vinse Wout Van Aert nell’edizione agostana a... Approfondimenti e contenuti su La luce in fondo al tunnel del miele... Temi più discussi: La luce in fondo al tunnel del miele. Produzione e vendita, lieve ripresa; La produzione industriale italiana cala dello 0,6% a gennaio, ma corre l'energia; La crisi infinita dell’industria, produzione ancora a picco; Varianti dell'Alemagna: Vediamo la luce in fondo al tunnel, merito dello sforzo organizzativo. Oltre 200 maestranze al lavoro. La luce in fondo al tunnel del miele. Produzione e vendita, lieve ripresaArrivano segnali di resilienza dal settore apistico italiano. Lo certifica il secondo report annuale 2025 redatto dall’Osservatorio Nazionale Miele, diretto da Giancarlo Naldi, che ha la sua storica s ... ilrestodelcarlino.it Industria: 2026 inizia nel peggiore dei modi, non si vede luce (Unc)Scopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Nuove scoperte per decine di miliardi di metri cubi nell’area del più grande giacimento offshore del Paese. Parte della produzione arriverà via gasdotto sul mercato italiano. Giudizi positivi sull’accordo in Venezuela con Repsol. Bruxelles chiude definitivament - facebook.com facebook Attrezzature per la Produzione Alimentare x.com