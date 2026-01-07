Una prima luce in fondo al tunnel recessivo | segnali di stabilizzazione del comparto calzaturiero

Il settore calzaturiero italiano mostra segnali di stabilizzazione in un periodo di incertezza economica globale. Dopo mesi di sfide, i primi indicatori indicano una possibile ripresa, offrendo fiducia alle aziende e agli operatori del comparto. Questa fase di avanzamento rappresenta un passo importante verso una ripresa sostenibile e duratura, confermando la solidità e la resilienza del settore calzaturiero nel contesto attuale.

Il settore calzaturiero italiano lancia segnali di progressiva stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora incerto. Secondo l'indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, i primi nove mesi del 2025 descrivono un comparto.

