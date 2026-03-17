In Israele, con una popolazione di circa dieci milioni di persone, la vita quotidiana continua anche sotto minacce di missili iraniani. Recentemente un video di Netanyahu che sorseggia un caffè in un locale di Gerusalemme e scherza sulla propria sicurezza ha raggiunto 65 milioni di visualizzazioni. Intanto, la ragazza che lo serve è rapidamente diventata famosa sui social media.

Israele notoriamente ha solo dieci milioni di abitanti, ma il video in cui Netanyahu beve tranquillo un caffè in un locale pubblico di Gerusalemme e spiega sorridente di essere vivo, ha avuto 65 milioni di visioni e la ragazza che lo serve è diventata una superstar in poche ore. Netanyahu reagisce a una fake news che lo dichiara morto. Non è la sola, c'è un video filmato in Nepal che mostra una massa di persone che cercano funghi, presentati come israeliani che si avventurano attraverso il deserto in una fuga da Israele, terrorizzati dall'Iran. Netanyahu risponde a un'aggressione mediatica plurima, che cerca di deprimere... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La "lotta" di Israele. Forza e normalità sotto i missili iraniani

Articoli correlati

Missili iraniani su Israele, sirene a Gerusalemme all'alba(LaPresse) Nelle prime ore di sabato nuove sirene d’allarme hanno risuonato a Gerusalemme e in diverse città israeliane, mentre nel cielo sono state...

Iran, Israele denuncia missili iraniani su Gerusalemme, ma pubblica un video vecchioIl ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video su X accusando l’Iran di aver lanciato missili contro Gerusalemme.

Come vive Israele con la paura dei contrattacchi iraniani

Approfondimenti e contenuti su La lotta di Israele Forza e normalità...

Temi più discussi: La tentazione messianica di Israele e America: In lotta gli estremisti cristiani, ebrei e islamici; Trump e la guerra in Iran: lotta di potere alla Casa Bianca; Lotta all’Antisemitismo. Rabbi Zacharoff (AJC), abbiate il coraggio di stare al nostro fianco. Dopo il 7 ottobre, non possiamo farcela da soli; Medio Oriente in fiamme: nel nord di Israele tra sirene d'allarme e lotta ad Hezbollah.

Mamdani revoca misure sull'antisemitismo. L'ira di IsraeleNel suo primo giorno da sindaco di New York, dopo aver giurato sul Corano, Zohran Mamdani finisce nel mirino di Israele e di parte della comunità ebraica per aver cancellato una serie di misure ... ansa.it

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Chi è Ali #Larijani dato per morto da #Israele - facebook.com facebook

Chi è Ali #Larijani dato per morto da #Israele x.com