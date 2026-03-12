Israele ha condiviso un video su X che mostra missili iraniani lanciati vicino alla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Tuttavia, il filmato risale al 28 febbraio, data del primo attacco di Washington e Tel Aviv contro Teheran. L’immagine pubblicata non rappresenta eventi recenti, ma immagini datate di un episodio precedente.

Il ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video su X accusando l’Iran di aver lanciato missili contro Gerusalemme. “Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme. Uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro Occidentale, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro“, si legge sul post. Per ragioni d sicurezza, il ministero ha comunicato che la preghiera in tutti i luoghi sacri sarà momentaneamente sospesa. C’è però un problema: il video postato sul social di Elon Musk, nel quale si vedono missili iraniani lanciati vicino alla Spianata delle Moschee, risale in realtà al 28 febbraio, giorno dell’inizio dei raid di Washington e Tel Aviv su Teheran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, Israele denuncia missili iraniani su Gerusalemme, ma pubblica un video vecchio

