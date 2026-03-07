Nelle prime ore di sabato, a Gerusalemme e in altre città israeliane, sono suonate le sirene di allarme mentre i sistemi di difesa intercettavano missili lanciati dall’Iran. Nel cielo sono stati osservati gli interventi delle strutture di difesa contro i proiettili provenienti dall’Iran, che ha effettuato nuovi lanci nella regione.

(LaPresse) Nelle prime ore di sabato nuove sirene d’allarme hanno risuonato a Gerusalemme e in diverse città israeliane, mentre nel cielo sono state avvistate intercettazioni dei sistemi di difesa contro i missili lanciati dall’Iran. Migliaia di persone si sono rifugiate nei rifugi antiaerei in tutto il Paese, mentre forti esplosioni venivano udite in varie aree. I servizi di emergenza israeliani, al momento, non hanno segnalato vittime. Teheran ha lanciato un’altra ondata di missili e droni, mentre diversi Stati del Golfo hanno riferito di aver intercettato attacchi diretti verso il loro territorio. L’Arabia Saudita ha dichiarato di aver abbattuto quattro droni diretti verso il giacimento petrolifero di Shaybah, mentre a Dubai alcuni residenti hanno riferito di aver sentito esplosioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Missili iraniani su Israele, sirene a Gerusalemme all'alba

Leggi anche: Israele: attacco preventivo all'Iran. Sirene d'allarme a Gerusalemme

Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'IranDiverse esplosioni hanno colpito Teheran e la sua periferia occidentale stamattina, secondo quanto riportato dai media locali dopo che Israele ha...

Missili Iran su Israele, a Tel Aviv la gente si ripara nei rifugi

Tutto quello che riguarda Missili iraniani.

Temi più discussi: L’Iran risponde a USA e Israele con il lancio di missili balistici: colpite diverse basi americane; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra.

Ondata di missili iraniani su IsraeleLe sirene dell'allarme antiaereo stanno suonando di nuovo nel nord di Israele e a Gerusalemme. Lo rendono noto i media locali. Molti cittadini sono riparati nei rifugi antiaerei. rainews.it

Missili iraniani sulle basi Usa in Bahrein, Qatar ed Emirati Arabi. VideoLa risposta iraniana agli attacchi di Israele e Stati Uniti questa mattina all'alba su Teheran non si è fatta attendere. I missili lanciati non hanno colpito il territorio israeliano. Mentre forti ... tg.la7.it

Missili iraniani fino a 3.000 km, fonte israeliana: "Potrebbero raggiungere Roma" - facebook.com facebook

Dobbiamo rimuovere la minaccia dei missili iraniani, con i quali il Regime degli Ayatollah sta colpendo l'Europa e tutta la Regione mediorientale, e assicurarci che la Repubblica islamica non sviluppi mai armi nucleari. Qui il mio commento sulla guerra in Iran r x.com