In Kosovo, un insegnante e un volontario sono stati arrestati durante una protesta contro la presenza militare internazionale. La manifestazione si è svolta ieri nel centro della capitale e ha coinvolto decine di persone che chiedevano il ritiro delle forze di pace. La polizia ha usato la forza per disperdere i manifestanti, portando all’arresto di alcuni di loro.

Le notizie sulla guerra in Medio Oriente si susseguono in modo preoccupante. Domenica un missile si è diretto sulla base italiana di Alì Al Salem in Kuwait abbattendo un nostro drone da ricognizione. Il portavoce dell’esercito israeliano parla di ancora sei settimane di guerra. In questo contesto, che mette in luce la necessità di difendere la nostra sicurezza nazionale, è molto importante il problema dei rapporti istituzionali e politici nel governo e nel Parlamento e tra il primo e il secondo. Molto si sta discutendo in questi giorni circa il modo in cui la maggioranza di governo può coinvolgere le opposizioni nell’informazione sui... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Una raccolta di contenuti su La lezione del conflitto nel Kosovo

Argomenti discussi: Nella prima lezione, Rama, viene insegnata la storia della guerra del Kosovo: la famiglia Jashari è stata sacrificata; Lilli Gruber, figuraccia in diretta: spara l’idiozia contro Trump, l’ospite la disintegra pubblicamente impartendole l’ennesima lezione.