La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al Napoli, evidenziando come il club e i tifosi credano ancora nella possibilità di vincere lo scudetto. La testata si concentra sulla passione dei supporter napoletani, lasciando in secondo piano altri temi di attualità come la guerra. L’articolo sottolinea il forte entusiasmo che circonda il campionato e la convinzione tra i sostenitori che il traguardo sia ancora possibile.

Due sarebbero gli alleati: il calendario e il ritorno dei big (compresi McTominay e Lobotka). Le fantasie tabelle comparse sui social La Gazzetta dello Sport dedica una pagina a quello he in effetti è il tema principale a Napoli (si parla poco di guerra): la possibilità che il Napoli vinca lo scudetto. Il che significherebbe un vero e proprio collasso dell’Inter che dovrebbe cadere in una crisi esistenziale senza precedenti (o con pochissimi precedenti: l’Ajax di Farioli) nel calcio. La Gazza titola così: “Il bis Pazza Idea. Col ritorno dei big tutto è possibile”. Se tre indizi fanno una prova, tre vittorie di fila riaccendono la speranza. Lecita o meno che sia, a Napoli si avverte un’aria nuova. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Gazzetta alimenta il sogno (o l’illusione) scudetto: “il popolo di Napoli ci crede”

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