Il Milan, guidato da Allegri, insiste nella corsa allo scudetto dopo aver vinto tre delle ultime quattro partite, spinto dalla voglia di restare in vetta alla classifica. La squadra rossonera si prepara alla sfida decisiva contro la Juventus, che potrebbe deciderne il destino nel campionato. La tifoseria rossonera si agita già per il grande match di domenica prossima allo stadio San Siro.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina agli strascichi polemici di Inter-Juventus. Ieri, infatti, hanno parlato del caso Pierre Kalulu - Alessandro Bastoni il tecnico bianconero Luciano Spalletti e il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. La 'rosea' prova a chiudere le polemiche ricordando come già in giornata torni la Champions League con i playoff: alle ore 18:45 si disputerà Galatasaray-Juventus; domani alle ore 21:00 poi BodøGlimt-Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto, il Milan non molla. Allegri ci crede”

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 17 gennaio 2026, si analizza la possibile strategia del Milan per conquistare lo scudetto.

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, si analizza il desiderio di Allegri di volare e le speranze del Milan di credere in un progetto ambizioso.

