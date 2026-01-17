Prima pagina Gazzetta dello Sport | Scudetto il Milan ci crede | un piano diabolico
Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 17 gennaio 2026, si analizza la possibile strategia del Milan per conquistare lo scudetto. Tra aggiornamenti sul campionato, novità di calciomercato e approfondimenti sul progetto dei rossoneri, il quotidiano offre un quadro completo della situazione. Un’istantanea delle sfide e delle opportunità che attendono il club meneghino in questa fase decisiva della stagione.
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle ambizioni di Scudetto del Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono secondi in classifica, a 43 punti, a 3 lunghezze di distanza dall'Inter capolista. Il Diavolo crede nel tricolore perché non perde da 19 partite in campionato e perché ha perso l'ultimo derby ben 21 mesi fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #17gennaio: #Opere pubbliche, arriva il taglia veti. #Isee, sono infedeli 1,7 milioni di dichiarazioni. Corsa ai #bond globali, emessi da inizio anno #titoli per 435 miliardi #buonalettura #primapagina x.com
Buongiorno dalla redazione con la prima pagina del Giornale di Brescia di oggi Per gli aggiornamenti: www.giornaledibrescia.it Per la copia digitale del quotidiano: https://edicola.giornaledibrescia.it/giornalebrescia/pageflip/swipe/giornalebrescia/202 - facebook.com facebook
