I l mio amico del cuore nonché geniale autore Mattia Torre (che purtroppo ci ha lasciato troppo presto a certificare quanto la vita a volte può essere ingiusta e crudele) ha scritto una frase che se non fossi allergica ai tatuaggi mi farei incidere sul braccio: « La gentilezza è l’ultimo atto politico che ci è rimasto ». Gentilezza, perché praticarla: 5 aspetti positivi per tutti X Leggi anche › Giornata mondiale della gentilezza: perché essere gentili con sé stessi e con gli altri La gentilezza è un superpotere. Non è un’ammissione di debolezza, anzi in questi nostri tempi moderni risuona come un vero e proprio grido di guerra. In un mondo che definire sgarbato è un edulcorato eufemismo potrebbe rivelarsi l’arma segreta per combattere l’aggressività che è andata al potere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La forza della gentilezza e “Il coraggio di essere timidi” di Massimo Ammaniti

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