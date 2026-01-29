Crans-Montana la 29enne Eleonora Palmieri dimessa dall'ospedale | Sapere di non essere sola è la mia forza

La 29enne Eleonora Palmieri è stata dimessa dall’ospedale. La donna, sopravvissuta all’incendio che ha devastato Crans-Montana nella notte di Capodanno, dice di sentirsi più forte sapendo di non essere sola. La tragedia in Svizzera ha causato la morte di 40 persone, e ora lei cerca di ricostruire la sua vita.

Dimessa la 29enne Eleonora Palmieri, sopravvissuta all'incendio di Crans-Montana, la località svizzera dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone. Ha lasciato l'ospedale Bufalini ed è tornata a casa, le sue parole: "Grazie a chi ha curato le mie ferite e a chi continua a sostenermi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni di San Giovanni in Marignano, è stata dimessa dall’ospedale.

Eleonora Palmieri, 29 anni, sopravvissuta al incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha condiviso alcune riflessioni dal reparto di ospedale.

Effetto Crans Montana: Vertice in Prefettura con sindaci e forze dell’ordine: più verifiche su autorizzazioni, capienze, vie di fuga e uso improprio dei locali - facebook.com facebook

