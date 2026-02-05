Mutui perché su quelli a tasso fisso gli interessi salgono mentre il costo del denaro resta fermo E ora i variabili sono più convenienti

La Banca centrale europea ha confermato i tassi di interesse invariati durante l’ultima riunione di giovedì. Nonostante ciò, i mutui a tasso fisso sono diventati più costosi, mentre i variabili risultano più convenienti. Gli analisti prevedono che i tassi di riferimento resteranno fermi ancora a lungo, ma i clienti che cercano un mutuo devono valutare bene le opzioni tra fisso e variabile.

Tassi ufficiali fermi ma mutui più cari. Nella riunione di giovedì il board della Bce, prevedono gli analisti, lascerà ancora una volta invariati i tassi di riferimento per l’ Eurozona. Immobili al 2% dallo scorso giugno dopo la raffica di riduzioni iniziata a metà del 2024, quando quello sui depositi era al 4%. Chi vuole comprare casa si è però reso conto che alla stabilità del valore ufficiale ha fatto da contraltare un aumento del costo dei finanziamenti bancari a tasso fisso: stando ai dati ufficiali raccolti da Bankitalia, il Taeg medio lo scorso novembre era salito al 3,7%, contro il 3,5% di gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In Emilia-Romagna, scegliere tra un mutuo a tasso fisso o variabile dipende da diversi fattori, tra cui le condizioni del mercato e le città di riferimento.

