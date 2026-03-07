Guerra in Medio Oriente Massimo Martire | Il mondo ha paura ma l’indifferenza fa ancora più paura

Il giornalista televisivo ha parlato in un'intervista della situazione in Medio Oriente, descrivendo come il mondo reagisce con paura di fronte ai conflitti e all’indifferenza che li accompagna. Ha spiegato il suo percorso, dai social alla cronaca internazionale, toccando anche temi come la speculazione energetica e il caso di Cipro. La conversazione ha evidenziato i legami tra eventi quotidiani e le inquietudini del mondo globale.

Il giornalista televisivo si racconta in una lunga intervista ad Antonio Nesci su Fast News Platform: dai social alla guerra in Medio Oriente, dalla speculazione energetica al caso Cipro C'è un filo che unisce il racconto della cronaca quotidiana alle inquietudini del mondo globale. È il filo del giornalismo vissuto come osservazione diretta della realtà, spesso fuori dagli schemi della narrazione dominante. È questa la cifra che emerge dall'intervista rilasciata dal giornalista televisivo Massimo Martire ad Antonio Nesci, pubblicata sulla piattaforma internazionale Fast News Platform, in cui il conduttore del programma "Notizie Oggi" su...