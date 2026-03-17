Kimi Antonelli è un pilota di Formula 1 e il suo legame con la mamma Veronica è molto stretto. La loro relazione è descritta come forte e intensa, con un legame che li unisce profondamente. La madre di Antonelli, Veronica, svolge un ruolo importante nella sua vita e nel suo percorso nel mondo delle corse. La loro connessione è evidente in ogni passo della carriera del pilota.

Il loro legame è forte e intenso e non potrebbe essere altrimenti: il pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli e la madre Veronica sono una cosa sola. La donna è sempre stata fondamentale nella storia del giovane talento bolognese. Pur preferendo restare lontano dai riflettori è una presenza costante e pragmatica nella carriera del figlio. Chi è Veronica Pomaro, la madre di Andrea Kimi Antonelli. Una vita dedicata alla famiglia e all’attività sportiva quella di Veronica Pomaro, madre del pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli. Lavora attivamente nel mondo dei motori da quasi trent’anni, occupandosi della logistica e della gestione operativa dell’attività del marito Marco, l’AKM Motorsport, scuderia che partecipa ai campionati Gt e di Formula 4. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kimi Antonelli, chi è mamma Veronica

Articoli correlati

Leggi anche: Kimi Antonelli e cuore di mamma Veronica: “Orgogliosa del mio Andy. Però accorciate le gare!”

Kimi Antonelli, mamma Veronica: “Ho visto in tv le lacrime del mio Andy, e abbiamo pianto tutti di gioia”Bologna, 15 marzo 2026 - “Quando abbiamo visto Andrea piangere, a quel punto abbiamo mollato anche noi”.

Andrea Kimi Antonelli: Il Campione di Formula 1 Torna a Bologna con la Semplicità di un Liceale

Una selezione di notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Chi è Andrea Kimi Antonelli: il pilota che riporta l'Italia al successo in F1; Chi è Antonelli: perché si chiama Kimi? Il film in cui ha recitato, la canzone prima dei Gp e il numero 12 omaggio a Senna; Kimi Antonelli, chi è il predestinato che ha rotto il digiuno italiano in F1 dopo 20 anni; Kimi Antonelli, il giovane talento che può abbattere tutti i record della storia della Formula 1.

Chi è Kimi Antonelli che dopo 20 anni ha fatto vincere l’Italia in Formula UnoROMA – A 19 anni, Kimi Antonelli è il secondo pilota più giovane ad aver vinto un Gp di Formula Uno. Primo di lui c’era stato solo Max Gerstappen a vincere nel 2016 a 18 anni e mezzo. Antonelli, invec ... dire.it

Kimi Antonelli, chi è mamma VeronicaDonna molto sensibile ma determinata, Veronica, la madre di Andrea Kimi Antonelli è una figura importantissima per il pilota ... dilei.it

Kimi Antonelli, rientro trionfale in Italia dopo la vittoria in F1. L'abbraccio con la mamma e le parole per Sinner x.com

Kimi Antonelli a Bologna: "Ho ringraziato Sinner per la dedica" - VIDEO - facebook.com facebook