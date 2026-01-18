Memphis e Morant hanno affrontato Orlando in una partita valida per la NBA a Londra, attirando l'attenzione di numerosi appassionati. L’evento ha visto la partecipazione di Kimi Antonelli e Henry, con il pilota che ha scambiato la maglia con Santi Aldama. Oltre 18.000 spettatori hanno assistito alla sfida, che si è distinta per l’atmosfera di festa e il coinvolgimento di numerosi VIP presenti all’iniziativa.

La partita prende in fretta la strada di Memphis, con Ja Morant che torna da 6 gare d’assenza per fare lo show, 24 punti e 13 assist alla fine. L’entusiasmo della O2 Arena di Londra però non cala mai: i 18.424 spettatori presenti sono dentro per lo spettacolo, non importa se i Grizzlies battono Orlando 126-109 dopo essere stati anche a +33 e oltre i 20 punti di vantaggio praticamente dal secondo quarto in poi. I tifosi provenienti da 62 paesi diversi saltano ad ogni schiacciata, fanno”oooh” per ogni tripla, applaudono ogni assist. Perché davanti ai loro occhi c’è l’Nba, quella vera, e non capita spesso di vederla dal vivo da queste parti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Kimi Antonelli, giovane pilota F1 della Mercedes, ha condiviso la sua passione per l’NBA assistendo al match tra Memphis e Orlando all’O2 di Londra. Questa serata rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza diversa, lontana dalle piste e dai circuiti, nel rispetto delle sue inclinazioni sportive. Antonelli ha scelto di trascorrere la notte osservando una delle competizioni più popolari del basket mondiale.

In un contesto di corse e incontri tra celebrità, Kimi Antonelli ha partecipato a una gara di kart in incognito, presentandosi come Henry Shovlin. La pista di Milton Keynes, nota per accogliere piloti e star del cinema, si anima di presenza di figure come Sergio Perez, Isack Hadjar e Tom Cruise, creando un’atmosfera di sorpresa e mistero.

