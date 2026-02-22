Da Osoppo a Roma il friulano Luca Ferri protagonista alla festa della ginnastica italiana

Luca Ferri ha attirato l’attenzione a causa della sua partecipazione a un evento di ginnastica a Roma. Il regista e attore, direttore artistico di Anà-Thema Teatro, ha portato in scena uno spettacolo innovativo che combina danza e teatro. La sua presenza è stata motivata dal successo ottenuto con le sue ultime produzioni nel Friuli. La serata si svolgerà il 24 febbraio e sarà un’occasione per presentare il suo progetto a un pubblico nazionale.

Dal cuore del Friuli Venezia Giulia ai riflettori della capitale. Luca Ferri, attore e regista, direttore artistico della compagnia friulana Anà-Thema Teatro, è stato invitato a Roma per partecipare il 24 febbraio prossimo a The Art of Movement, l'evento esclusivo promosso da Freddy e dalla Federazione Ginnastica d'Italia, dedicato allo sport, alla bellezza del gesto tecnico e alla storia e al futuro della ginnastica italiana. Un appuntamento di alto profilo, al quale prenderanno parte numerose autorità nazionali e locali in ambito sportivo, politico e militare, e durante il quale verranno presentati in anteprima assoluta la nuova divisa ufficiale della Nazionale di ginnastica firmata Freddy, il progetto "Gym Legend" – il club esclusivo che celebra le leggende della ginnastica italiana – e il calendario ufficiale delle gare e degli eventi federali 2026.