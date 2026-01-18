Un giovane brasiliano, inizialmente accostato alla Juventus, potrebbe presto cambiare maglia. Secondo fonti di mercato, la Lazio sta lavorando a un'operazione di scambio con il Verona, che coinvolgerebbe il calciatore. La situazione è ancora in fase di definizione, mentre le trattative proseguono con attenzione da parte delle parti interessate.

Giovane si allontana dalla Juve. La Lazio è al lavoro per concludere uno scambio con il Verona. I dettagli della trattativa. Il calciomercato invernale del 2026 entra in una fase di scambi strategici che potrebbero ridisegnare gli equilibri di centrocampo per diverse formazioni di Serie A. Al centro di questa trama diplomatica troviamo un asse molto caldo tra la Capitale e il Veneto, Le trattative tra i club sono serrate, con i direttori sportivi impegnati a trovare la quadratura economica e tecnica per soddisfare le esigenze dei rispettivi allenatori. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Lazio ed Hellas Verona sono al lavoro per rinforzarsi e potrebbero farlo con un possibile scambio di pedine che andrebbe a rinfrescare i reparti mediani di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giovane, il brasiliano accostato alla Juve potrebbe cambiare maglia: un club di Serie A sta lavorando ad uno scambio

Intrigo Lucca: il Napoli propone uno scambio ad un club di Serie A

Il Napoli avrebbe avanzato un'offerta di scambio con la Lazio, proponendo Lorenzo Lucca in cambio di Valentin Castellanos. L'indiscrezione, riportata dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, evidenzia una possibile operazione tra le due squadre di Serie A. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe influenzare gli equilibri del mercato in vista della prossima stagione.

Dragusin pronto a tornare in Serie A: l’ex difensore bianconero accostato ad una rivale della Juve. Cosa sta succedendo

Radu Dragusin, ex difensore della Juventus, si avvicina a un possibile ritorno in Serie A. Secondo le ultime notizie, il calciatore sarebbe stato accostato a una squadra rivale dei bianconeri, suscitando interesse e curiosità tra gli appassionati. La situazione potrebbe rappresentare un nuovo passo nella sua carriera, mentre si attendono sviluppi ufficiali su questa possibile operazione di mercato.

