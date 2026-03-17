La denuncia di cittadini e Caf Notifiche digitali che incubo | Era molto meglio il bollettino

Cittadini e Caf segnalano problemi con le notifiche digitali, definendole un incubo rispetto ai bollettini cartacei. Francesca Ingrassia, responsabile del servizio Caf di Confesercenti, descrive il disservizio come uno scandalo al sole, evidenziando le difficoltà di giovani e anziani nel ricevere lettere con la sigla

"Uno scandalo al sole". Non usa mezze parole Francesca Ingrassia, responsabile del servizio Caf di Confesercenti per descrivere le conseguenze del disservizio a carico di giovani e anziani che si vedono recapitare a casa la lettera con la famigerata sigla "Send" (Servizio notifiche digitali). Cosa sta accadendo? Succede che un tempo, ad esempio, la notifica della multa arrivava direttamente a casa e bastava andare alle Poste per pagare con il bollettino. Ora invece arriva un avviso con indicazione ad usare il Qr code, che un anziano non sa nemmeno cosa sia, oppure a recarsi ad un Caf per vedere il contenuto della comunicazione, eventualmente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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