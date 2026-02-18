Il Comune di Napoli attiva il nuovo servizio di notifiche digitali | cosa cambia per i cittadini

Il Comune di Napoli ha avviato il nuovo servizio di notifiche digitali, puntando a semplificare le comunicazioni con i cittadini. La scelta deriva dalla volontà di rendere più rapido e diretto l'invio di avvisi e documenti ufficiali, riducendo la carta e i tempi di attesa. Ora, i residenti potranno ricevere notifiche direttamente sul loro smartphone o email, evitando code e lunghe attese agli uffici. Questa innovazione coinvolge già diverse zone della città e si prepara a estendersi a tutta Napoli.

La nuova piattaforma, realizzata da PagoPA S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivoluziona le modalità di invio e ricezione degli atti amministrativi a valore legale Il Comune di Napoli compie un passo decisivo nel percorso di trasformazione digitale aderendo a SEND - Servizio Notifiche Digitali. La nuova piattaforma, realizzata da PagoPA S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivoluziona le modalità di invio e ricezione degli atti amministrativi a valore legale.