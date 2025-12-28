Il baby tifoso schernito Maglia donata dai Viola c’è la dedica di Dodo | Credi nei tuoi sogni

Firenze, 28 dicembre 2025 – Peccato che la bocca spalancata di Tommy per la meraviglia di quella sorpresa trovata sotto l’albero nel giorno di Natale – una maglia viola inviata dalla società con tanto di firme e dediche di De Gea e del suo idolo Dodo – si sia poi chiusa poche ore dopo in una smorfia di dispiacere per l’ennesima sconfitta della sua squadra del cuore uscita con le ossa rotte anche dal Tardini di Parma. D’altronde, si sa, tifare Fiorentina è un sacrificio tosto e forse abituarsi fin da piccini conviene. E comunque nel buio di una stagione sportivamente drammatica per i viola – che dopo l’impennata d’orgoglio nella gara straripante contro l’Udinese al Franchi, sono di nuovo capitolati a Parma ripresentando in faccia al loro popolo l’ incubo serie B – si accende una piccolissima luce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

